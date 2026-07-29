AGENDA · Dax
Humour Tristan Lopin Atrium Dax
mardi 8 février 2028 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Humour Tristan Lopin
Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-02-08 20:30:00
fin : 2028-02-08
Date(s) :
2028-02-08
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Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 info@dax-tourisme.com
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English : Humour Tristan Lopin
L’événement Humour Tristan Lopin Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax
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