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Humour Tristan Lopin Atrium Dax

mardi 8 février 2028 · Atrium · Dax

Humour Tristan Lopin Atrium Dax

Informations pratiques

Début
mardi 8 février 2028
Fin
mardi 8 février 2028
Heure de début
20:30:00
Lieu
Atrium
Adresse
1 Cours Maréchal Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
36 36 36 Tarif de base plein tarif

Dax

Humour Tristan Lopin

Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-02-08 20:30:00
fin : 2028-02-08

Date(s) :
2028-02-08

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Atrium 1 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86  info@dax-tourisme.com

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English : Humour Tristan Lopin

L’événement Humour Tristan Lopin Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax

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