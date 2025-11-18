Humour Tristan Lucas Français content Salle Michel Vallery Montivilliers

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Tristan Lucas est un Français content. Oui, c’est un spécimen rare ! Faux lent, nonchalant hyperactif, il rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves.

Bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas, chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 en Suisse, vous emmène sur son porte-bagage.

Tout public Durée 1h15

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

L’événement Humour Tristan Lucas Français content Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie