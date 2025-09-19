Humour Trois femmes au bord de la crise de mère Châteaugiron

Humour Trois femmes au bord de la crise de mère Châteaugiron samedi 21 mars 2026.

Humour Trois femmes au bord de la crise de mère

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

3 générations de femmes obligées de cohabiter, 3 secrets, 3 tempéraments de feu et 3 sons de cloches là où on ne les attend pas forcément !

Sandrine, 45 ans, a une folle envie de vivre seule, mais elle est encore mariée.

Léa, sa fille, 19 ans, voulait vivre sa vie d’adulte mais s’est vue dans l’obligation de retourner vivre chez sa mère.

Françoise, la belle-mère de Sandrine et grand-mère de Léa, 65 ans, est libre de toute contrainte, mais n’a plus d’appartement.

Ces trois femmes, se retrouvant à devoir cohabiter, ont chacune un secret qui pourrait compliquer la vie des deux autres.

Les hommes ne sont pas loin, mais à distance suffisante pour de nombreuses confidences de femme à femme et cette situation de cohabitation imposée devient l’occasion de parler maternité, féminité, sexualité, bonheur et joie de vivre en famille ! .

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour Trois femmes au bord de la crise de mère Châteaugiron a été mis à jour le 2025-09-19 par OT CHATEAUGIRON