Humour Verino Quai de la Réunion Le Havre

Humour Verino

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol, mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.

Le saviez-vous ? Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “Focus”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur YouTube vous présente son nouveau spectacle, “Rodéo”.

Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéos “Dis Donc Internet”.

Réservation obligatoire .

