Humour visuel El Spectacolo

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Que vous ayez 7 ou 107 ans, ce spectacle d’humour visuel universel est comme une pochette surprise, un cadeau qui vous émerveille, un fou rire irrésistible, une histoire qui vous touche en plein cœur et qui vous émeut !

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste Elastic , assisté d’une pseudo assistante Francesca , vont malgré eux, transformer ce qui devait être un grand spectacle de cabaret en feu d’artifice d’accidents hilarants. Qui des deux craquera en premier face aux accumulations de gaffes de l’autre ? Qui des deux est le véritable artiste de ce spectacle ? Ces deux personnages burlesques chatouilleront vos zygomatiques au risque de les faire éclater !

Avec justesse, complicité, amour, exploits, performances et bien souvent avec un rien , Elastic et Francesca vous emportent dans El Spectacolo .

Tout public

Durée 1h20

Réservation sur le site web (lien ci-contre)

De et avec Françoise Rochais et Stéphane Delvaux

Compagnie RirOlarmes .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Humour visuel El Spectacolo Village-Neuf a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue