COMPLET / Humour Waly Dia Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET / Humour Waly Dia Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Une heure à tuer
Accordez-moi une heure, je me charge du reste…
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
An hour to kill
Give me an hour, I’ll take care of the rest…
German :
Eine Stunde zu töten
Gewähren Sie mir eine Stunde, ich kümmere mich um den Rest …
Italiano :
Un’ora per uccidere
Datemi un’ora, al resto ci penso io…
Espanol :
Una hora para matar
Dame una hora, yo me encargo del resto…
