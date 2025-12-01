COMPLET / Humour Waly Dia Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Humour Waly Dia Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère jeudi 11 décembre 2025.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Une heure à tuer

Accordez-moi une heure, je me charge du reste…

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

An hour to kill

Give me an hour, I’ll take care of the rest…

German :

Eine Stunde zu töten

Gewähren Sie mir eine Stunde, ich kümmere mich um den Rest …

Italiano :

Un’ora per uccidere

Datemi un’ora, al resto ci penso io…

Espanol :

Una hora para matar

Dame una hora, yo me encargo del resto…

