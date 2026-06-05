Hunawihr

Hunafascht

place de la Hunamatt Hunawihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Deux soirées festives avec une ambiance exceptionnelle dans un cadre idyllique au pied de l’église de Hunawihr.

Deux soirées festives avec une ambiance exceptionnelle dans un cadre idyllique au pied de l’église de Hunawihr.

Dégustation de vins d’Alsace et de tartes flambées, de saucisses et de desserts maison.

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place de la Hunamatt Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 55 54 25 fkuhlmann@costral.fr

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English :

Two festive evenings with an exceptional atmosphere in an idyllic setting at the foot of the Hunawihr church.

L’événement Hunafascht Hunawihr a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr