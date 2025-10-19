Hunanynysu Lieu dit Porjou Plestin-les-Grèves

Lieu dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 19:00:00

fin : 2025-10-19 20:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Deux voix autour d’un feu de chant accompagnées par les arpèges d’une guitare blanche, Hunan Ynysu conte la poésie des amours sphinx, les jocondes au cheveux courts, les oiseaux enchanteurs et les coquelicots sauvages.

Isabelle Qamar chant, guitare, texte & compo.

Caroline Dumont-Cloarec chant, traverso, basse, arrangements. .

Lieu dit Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

