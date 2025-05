Hune – Paon dans le ciment (FR) – Place des Colombes, Rennes Rennes, 18 mai 2025, Rennes.

Hune – Paon dans le ciment (FR) Place des Colombes, Rennes Rennes Dimanche 18 mai, 16h00 Gratuit

Et si les marches étaient une aventure ? S’y asseoir et patienter, les dévaler, les grimper… L’escalier s’invente ici lieu de vie, de discussion, où l’on se dispute, où l’on fait la fête.

Dans le langage maritime, la hune est une plateforme intermédiaire permettant au marin de se reposer dans son ascension, à mi-parcours d’un mât. La pause y est possible, c’est un observatoire, une escale dans l’agitation de la mer.

Pour la compagnie Paon dans le ciment, il s’agit d’un escalier, un prétexte à la pause pour les artistes Mattia Maggi et Tom Verschueren. Et si les marches étaient une aventure ? S’y asseoir et patienter, les dévaler à toute blinde, les grimper quatre à quatre… Figure de l’abandon, l’escalier s’invente ici lieu de vie, de discussion, où l’on mange, où l’on se dispute, où l’on fait la fête.

Par l’élégance des corps, l’énergie du mouvement et de la musique live, Hune explore avec finesse la poésie incongrue de nos espaces urbains. Réhabilité par les artistes, l’escalier nous raconte, en danse et en théâtre, les vies que nous aurions pu vivre, les lieux que nous aurions pu habiter. Si seulement nous en avions pris le temps.

Spécialisée dans le théâtre, le mime, la musique et le clown, Paon dans le ciment pose un regard tendre sur les comportements humains et l’absurdité de notre quotidien. Et fait de ce lieu de passage, le lieu de tous les possibles.

Place des Colombes, Rennes Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine