HUPPETTES EN FÊTE Marcorignan vendredi 26 septembre 2025.
34 Avenue de Névian Marcorignan Aude
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
Du 26 au 28 septembre à Marcorignan, on vous donne rendez-vous pour la première édition de Huppettes en fête, un festival citoyen gratuit autour de l’écologie, de la solidarité et du territoire.
Conférences, ateliers, balades, spectacles, forum des associations, repas partagés, concerts, DJ set, yoga, animations enfants… On a pensé ce week-end pour qu’il soit à la fois festif, formateur et accessible à toutes et tous.
English :
From September 26 to 28 in Marcorignan, we look forward to welcoming you to the first edition of Huppettes en fête, a free citizens’ festival focusing on ecology, solidarity and the local area.
Conferences, workshops, walks, shows, association forum, shared meals, concerts, DJ set, yoga, children’s activities… We’ve designed this weekend to be festive, educational and accessible to all.
German :
Vom 26. bis 28. September treffen Sie sich in Marcorignan zur ersten Ausgabe von Huppettes en fête, einem kostenlosen Bürgerfestival rund um Ökologie, Solidarität und die Region.
Konferenzen, Workshops, Spaziergänge, Aufführungen, Forum der Vereine, gemeinsame Mahlzeiten, Konzerte, DJ-Sets, Yoga, Kinderanimationen… Wir haben dieses Wochenende so konzipiert, dass es gleichzeitig festlich, lehrreich und für alle zugänglich ist.
Italiano :
Dal 26 al 28 settembre, Marcorignan ospiterà la prima edizione di Huppettes en fête, un festival cittadino gratuito incentrato su ecologia, solidarietà e questioni locali.
Conferenze, laboratori, passeggiate, spettacoli, un forum di associazioni, pasti condivisi, concerti, DJ set, yoga, attività per bambini… Abbiamo progettato questo fine settimana per essere festoso, educativo e accessibile a tutti.
Espanol :
Del 26 al 28 de septiembre, Marcorignan acogerá la primera edición de Huppettes en fête, un festival ciudadano gratuito centrado en la ecología, la solidaridad y los problemas locales.
Conferencias, talleres, paseos, espectáculos, un foro asociativo, comidas compartidas, conciertos, sesiones de DJ, yoga, actividades infantiles… Hemos diseñado este fin de semana para que sea festivo, educativo y accesible a todos.
