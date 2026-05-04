Marcorignan

HUPPETTES EN FÊTE

34 Avenue de Névian Marcorignan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Château de la Motte accueillera cette année encore le festival Huppettes en Fête. Cet événement local, engagé et joyeux, revient avec une thématique phare la santé environne-mentale .

À la croisée de l’écologie, de la solidarité et de la culture, il propose des formes d’engagement collectives, festives et ancrées dans le territoire.

Au programme un forum de l’engagement, plusieurs conférences scientifiques et informatives, une balade naturaliste, des moments conviviaux, des activités créatives, ainsi que des temps de yoga.

Programme détaillé https://lecollectifbleu.umso.co/huppettes-edition%202026

Le festival reste à prix libre et accueille petits et grands, avec un espace de garde d’enfants proposant des activités ludiques tout au long du week-end.

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34 Avenue de Névian Marcorignan 11120 Aude Occitanie huppettesenfete@gmail.com

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English :

Château de la Motte will once again be hosting the Huppettes en Fête festival. This joyful, committed local event returns with a key theme: environmental health.

At the crossroads of ecology, solidarity and culture, it offers collective, festive forms of commitment rooted in the local area.

On the program: a commitment forum, several scientific and informative conferences, a nature walk, convivial moments, creative activities and yoga.

Detailed program: https://lecollectifbleu.umso.co/huppettes-edition%202026

The festival remains free of charge and welcomes young and old alike, with a childcare area offering fun activities throughout the weekend.

L’événement HUPPETTES EN FÊTE Marcorignan a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi