Huriel en Rose

Huriel en Rose Huriel samedi 11 octobre 2025.

Huriel en Rose

Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Huriel en Rose Tous ensemble, luttons !



La commune d’Huriel se mobilise pour Octobre Rose

Une journée solidaire, festive et engagée autour de la lutte contre le cancer du sein (et tous les autres).

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

Huriel en Rose ? Let’s fight together!



The community of Huriel is mobilizing for Pink October

A day of solidarity, festivities and commitment to the fight against breast cancer (and all the others).

German :

Huriel in Pink? Alle zusammen, lasst uns kämpfen!



Die Gemeinde Huriel mobilisiert sich für den Rosa Oktober

Ein solidarischer, festlicher und engagierter Tag rund um den Kampf gegen Brustkrebs (und alle anderen Krebsarten).

Italiano :

Huriel en Rose? Combattiamo insieme!



Huriel partecipa all’Ottobre Rosa

Una giornata di solidarietà, festa e impegno per la lotta contro il cancro al seno (e tutti gli altri).

Espanol :

Huriel en Rose ? ¡Luchemos juntos!



Huriel se implica en el Octubre Rosa

Un día de solidaridad, fiesta y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama (y todos los demás).

