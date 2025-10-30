Huriel fête Halloween Huriel

Huriel fête Halloween

place de la Toque Huriel Allier

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Toc, toc, toc… qui frappe à la porte ?

Des monstres gourmands prêts à récolter des sucreries !

place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08

English :

Knock, knock, knock? who’s knocking on the door?

Greedy monsters ready to collect sweets!

German :

Klopf, klopf, klopf? Wer klopft da an die Tür?

Gierige Monster, die Süßigkeiten sammeln wollen!

Italiano :

Toc, toc, toc? Chi bussa alla porta?

Mostri golosi pronti a raccogliere dolci!

Espanol :

Toc, toc, toc? ¿quién llama a la puerta?

¡Monstruos codiciosos dispuestos a recoger caramelos!

L’événement Huriel fête Halloween Huriel a été mis à jour le 2025-10-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ