Huriel fête Halloween Huriel jeudi 30 octobre 2025.
place de la Toque Huriel Allier
2025-10-30 18:00:00
2025-10-30
2025-10-30
Toc, toc, toc… qui frappe à la porte ?
Des monstres gourmands prêts à récolter des sucreries !
place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Knock, knock, knock? who’s knocking on the door?
Greedy monsters ready to collect sweets!
German :
Klopf, klopf, klopf? Wer klopft da an die Tür?
Gierige Monster, die Süßigkeiten sammeln wollen!
Italiano :
Toc, toc, toc? Chi bussa alla porta?
Mostri golosi pronti a raccogliere dolci!
Espanol :
Toc, toc, toc? ¿quién llama a la puerta?
¡Monstruos codiciosos dispuestos a recoger caramelos!
L’événement Huriel fête Halloween Huriel a été mis à jour le 2025-10-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ