Hurlevent + quiz littéraire 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Hurlevent + quiz littéraire 10 ans du Félix
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Projection du film Hurlevent précédée d’un quiz sur l’œuvre les Hauts de Hurlevent. Lots à gagner pour le plus fin connaisseur de l’œuvre d’Emily Brontë.
Animation en partenariat avec la Médiathèque de Labouheyre.
Synopsis
Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English :
Screening of the film Wuthering Heights preceded by a quiz on the work of Emily Brontë. Prizes to be won by the most knowledgeable connoisseur of Emily Brontë’s work.
In partnership with the Médiathèque de Labouheyre.
