HURLUBERT LE LUTIN – COMEDIE DE RENNES Rennes

HURLUBERT LE LUTIN Début : 2025-12-20 à 15:00. Tarif : – euros.

« Une bataille de boule de neige dans un théâtre ça te dit ? »Les lutins sont malins ! Et aiment s’amuser en musique car un « Un Lutin qui chante est un joyeux Lutin »!Malheureusement les lutins ont fait une petite bêtise … à trop utiliser du papier non recyclable ils ont créé un MAAAONSTRE !Ils devront trouver une solution avant de pouvoir s’amuser à nouveau … En chanson évidement car « Un Lutin qui chante est un Joyeux Lutin! »Un beau spectacle pour petits et grands où on apprend en s’amusant et en chantant tous ensemble. Les petits lutins comme les grands lutins !Pour sûr vous aurez envie de revenir vous amuser avec Hurlubert !Un spectacle chaleureusoscintillomerveilleux !

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35