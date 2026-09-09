Informations pratiques

Hurtigheim

Hurtigheim fête Noël

Place de la Liberté Hurtigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 16:30:00

fin : 2026-12-05 22:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Venez passer un moment festif pour petits et grands avec des animations dès 16h30, avec des ateliers créatifs, de maquillage ainsi que les chants des enfants.

Le Père Noël fera son arrivée à 17h !

Retrouvez les chalets d’exposition d’artisans et de producteurs, des tartes flambées seront également servies sur place ou à emporter dès 18h30. 0 .

Place de la Liberté Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est ascshurtigheim@gmail.com

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English :

L’événement Hurtigheim fête Noël Hurtigheim a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg