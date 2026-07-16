HUSH festival, Salle Mouveaux, Bourghelles, Bourghelles
samedi 29 août 2026 · Salle Mouveaux, Bourghelles · Bourghelles
Informations pratiques
HUSH festival Samedi 29 août, 14h30 Salle Mouveaux, Bourghelles Nord
sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00
Le HUSH Festival revient pour sa 6ᵉ édition !
Rendez-vous le samedi 29 août 2026 à Bourghelles dans un nouveau lieu repensé pour accueillir le plus grand HUSH jamais organisé.
De 14h30 à 01h00, vibrez avec 15 artistes — le plus gros line-up depuis la création du festival.
Au programme : talents régionaux, créations 100 % originales et une ambiance festive du début à la fin.
NOUVEAUTÉ 2026 : une 2ᵉ scène couverte 100 % DJ !
House, EDM, techno, hard techno… de quoi danser jusqu’au bout de la nuit.
Toute la journée :
✨ Animations et surprises
Food maison & boissons artisanales
La bière exclusive HUSH, brassée spécialement pour l’événement
Installe-toi dans un cadre verdoyant, chill en transat face à la scène ou profite des espaces dédiés… le tout en musique.
Le HUSH Festival, c’est une journée et une nuit de musique, de rencontres et de découvertes à ne pas manquer.
Salle Mouveaux, Bourghelles 9 Rue Clemenceau, 59830 Bourghelles Bourghelles 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://hushfestival.fr »}]
festival de musique à Bourghelles
Hush festival