UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourghelles

HUSH festival, Salle Mouveaux, Bourghelles, Bourghelles

samedi 29 août 2026 · Salle Mouveaux, Bourghelles · Bourghelles

HUSH festival, Salle Mouveaux, Bourghelles, Bourghelles

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Salle Mouveaux, Bourghelles
Adresse
9 Rue Clemenceau, 59830 Bourghelles
Ville
59830 Bourghelles
Département
Nord
Tarif
sur réservation

HUSH festival Samedi 29 août, 14h30 Salle Mouveaux, Bourghelles Nord

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00

Le HUSH Festival revient pour sa 6ᵉ édition !
Rendez-vous le samedi 29 août 2026 à Bourghelles dans un nouveau lieu repensé pour accueillir le plus grand HUSH jamais organisé.
De 14h30 à 01h00, vibrez avec 15 artistes — le plus gros line-up depuis la création du festival.
Au programme : talents régionaux, créations 100 % originales et une ambiance festive du début à la fin.
NOUVEAUTÉ 2026 : une 2ᵉ scène couverte 100 % DJ !
House, EDM, techno, hard techno… de quoi danser jusqu’au bout de la nuit.
Toute la journée :
✨ Animations et surprises
Food maison & boissons artisanales
La bière exclusive HUSH, brassée spécialement pour l’événement
Installe-toi dans un cadre verdoyant, chill en transat face à la scène ou profite des espaces dédiés… le tout en musique.
Le HUSH Festival, c’est une journée et une nuit de musique, de rencontres et de découvertes à ne pas manquer.

Salle Mouveaux, Bourghelles 9 Rue Clemenceau, 59830 Bourghelles Bourghelles 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://hushfestival.fr »}]
festival de musique à Bourghelles

Hush festival