HUSH festival, Salle Mouveaux, Bourghelles, Bourghelles

Informations pratiques

HUSH festival Samedi 29 août, 14h30 Salle Mouveaux, Bourghelles Nord

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T23:59:00+02:00

Le HUSH Festival revient pour sa 6ᵉ édition !

Rendez-vous le samedi 29 août 2026 à Bourghelles dans un nouveau lieu repensé pour accueillir le plus grand HUSH jamais organisé.

De 14h30 à 01h00, vibrez avec 15 artistes — le plus gros line-up depuis la création du festival.

Au programme : talents régionaux, créations 100 % originales et une ambiance festive du début à la fin.

NOUVEAUTÉ 2026 : une 2ᵉ scène couverte 100 % DJ !

House, EDM, techno, hard techno… de quoi danser jusqu’au bout de la nuit.

Toute la journée :

✨ Animations et surprises

Food maison & boissons artisanales

La bière exclusive HUSH, brassée spécialement pour l’événement

Installe-toi dans un cadre verdoyant, chill en transat face à la scène ou profite des espaces dédiés… le tout en musique.

Le HUSH Festival, c’est une journée et une nuit de musique, de rencontres et de découvertes à ne pas manquer.

Salle Mouveaux, Bourghelles 9 Rue Clemenceau, 59830 Bourghelles Bourghelles 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://hushfestival.fr »}]

festival de musique à Bourghelles

Hush festival