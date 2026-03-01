Hutch • Carinya Avenue SUPERSONIC Paris

HUTCH (22h00)

Psych pop – Brighton, UK

Hutch est un groupe fantaisiste, passionné de twang-pop psychédélique et friand de refrains pop accrocheurs. Issu de la scène musicale dynamique de Brighton après le confinement, Hutch a démarré sur les chapeaux de roue avec une série de concerts. En plus de remplir des salles locales emblématiques telles que le Green Door Store, le Komedia et l’Old Blue Last, Hutch a effectué de nombreuses tournées au Royaume-Uni et en Europe, accompagnant des artistes tels que The Last Dinner Party, W.I.T.C.H, Oracle Sisters, Gitkin, Do Nothing et LOVE. Ces tournées régulières leur ont permis de se produire dans de nombreux festivals, notamment TGE, Victorious, 2000 Trees et Dot to Dot, pour n’en citer que quelques-uns. Clash a salué leurs concerts explosifs et joyeux, les qualifiant de « psyché-pop effervescente et insouciante ».

CARINYA AVENUE (21h00)

Trip hop – Paris, FR

Carinya Avenue est un trio français qui fusionne harmonieusement le trip-hop, la pop et le rock pour créer un paysage sonore captivant. Leur musique se distingue par un jeu dynamique entre la chaleur acoustique et l’intensité électronique, offrant une expérience d’écoute unique et immersive. S’inspirant d’artistes tels que Massive Attack, Portishead, Zero 7, Fiona Apple et Billie Eilish, Carinya Avenue compose des morceaux à la fois profondément émotionnels et audacieusement exploratoires. Leur son défie toute classification, mêlant les genres avec une grande fluidité pour construire une identité musicale véritablement originale.

La musique de Carinya Avenue est une invitation à voyager dans un espace où les genres se rencontrent et où les émotions s’intensifient. Leur son est à la fois familier et novateur, proposant un univers original et excitant pour les amateurs de musique de tous horizons.

Les 3 influences : Massive Attack, Portishead, Zero 7

