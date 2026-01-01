HUTTE DE RENAISSANCE Vortex du Cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

HUTTE DE RENAISSANCE Vortex du Cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt dimanche 25 janvier 2026.

HUTTE DE RENAISSANCE Vortex du Cheval

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :
2026-01-25

Atelier chamanique co-animé par Stéphanie Chassignon et Françoise Bossan cérémonie en hutte de purification avec tambour, guidance, médecine du cheval et vortex sacré. Un passage de transformation, guérison et renaissance intérieure.
  .

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03  contact@pensionlessapins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shamanic workshop co-hosted by Stéphanie Chassignon and Françoise Bossan: purification hut ceremony with drumming, guidance, horse medicine and sacred vortex. A passage of transformation, healing and inner rebirth.

L’événement HUTTE DE RENAISSANCE Vortex du Cheval Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule