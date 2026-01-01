HUTTE DE RENAISSANCE Vortex du Cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt
HUTTE DE RENAISSANCE Vortex du Cheval
Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-25
Atelier chamanique co-animé par Stéphanie Chassignon et Françoise Bossan cérémonie en hutte de purification avec tambour, guidance, médecine du cheval et vortex sacré. Un passage de transformation, guérison et renaissance intérieure.
Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr
English :
Shamanic workshop co-hosted by Stéphanie Chassignon and Françoise Bossan: purification hut ceremony with drumming, guidance, horse medicine and sacred vortex. A passage of transformation, healing and inner rebirth.
