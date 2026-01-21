Hutzel’s Cabaret Spectacle bilingue Alsacien Français Muttersholtz

Hutzel’s Cabaret Spectacle bilingue Alsacien Français

4 Rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nouvelle revue qui s’interroge sur l’actualité et d’autres sujets, traités dans les sketches et les chansons avec une pointe d’humour et de poésie

Cette nouvelle revue, mis en scène par Arthur Gander, s’interroge sur l’actualité très riche et de très nombreux autres sujets qui seront traités dans les sketches et les chansons avec une pointe d’humour et de poésie. Une douzaine de comédiens et de musiciens feront oublier le temps d’une soirée les tracas du quotidien dans la joie et la bonne humeur. Le spectacle est bilingue alsacien-français.

A cette occasion nous ouvrirons à partir de la mi-mars, exceptionnellement, des réservations téléphoniques (07 82 43 41 65) en plus de préventes sur internet pour permettre à tous d’y participer. Le Comité des Fêtes tiendra également un stand de prévente au Marché des Producteurs, jeudi 16 avril de 17h à 19h. .

4 Rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 43 41 65 contact@cdfmuttersholtz.fr

English :

A new magazine that looks at current affairs and other subjects, treated in sketches and songs with a touch of humor and poetry

