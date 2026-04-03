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HUW MONTAGUE RENDALL & HELIO VIDA ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris

HUW MONTAGUE RENDALL & HELIO VIDA ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris

HUW MONTAGUE RENDALL & HELIO VIDA ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle Paris lundi 20 avril 2026.

Lieu : ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET - Gde Salle

Adresse : 7, RUE BOUDREAU

Ville : 75009 Paris

Département : 75

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 20:00

HUW MONTAGUE RENDALL & HELIO VIDA Début : 2026-04-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ATHENEE THEATRE LOUIS-JOUVET – Gde Salle 7, RUE BOUDREAU 75009 Paris 75

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