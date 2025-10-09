Hvrley Qveen en concert au Wattignies Wattignies (Le) Nantes

Hvrley Qveen en concert au Wattignies Wattignies (Le) Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

C’est maintenant qu’on se retrouve, face à face, dans la lumière crue de la scène.?Là où les masques tombent ????, où mes textes prennent corps, et où l’énergie devient vérité.Après l’ombre du studio, place au chaos maîtrisé ????La scène, c’est mon terrain de jeu, là où mes messages prennent vie, ou l’énergie ce propage. Hvrley Qveen t’attend… et tu sais bien que les anti-héros font toujours le plus de bruit. ????

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83