HVRLEY QVEEN PIOCHE Nantes

HVRLEY QVEEN PIOCHE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Empruntant son patronyme à la super-vilaine de comics, la rappeuse nantaise nous invite dans un univers cinématographique à la fois inquiétant, angoissant, coloré et festif. A travers cette ambiguïté, elle traduit une folie, une diversité et un personnage mariant à merveille cagoule et talons hauts.InstagramYoutube

PIOCHE Nantes 44000