HVRLEY QVEEN SOEURS CARNAGE Nantes vendredi 28 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Empruntant son patronyme à la super-vilaine de comics, la rappeuse nantaise nous invite dans un univers cinématographique à la fois inquiétant, angoissant, coloré et festif. A travers cette ambiguïté, elle traduit une folie, une diversité et un personnage mariant à merveille cagoule et talons hauts.InstagramYoutube
SOEURS CARNAGE Nantes 44000