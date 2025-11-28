HVRLEY QVEEN SOEURS CARNAGE Nantes

HVRLEY QVEEN SOEURS CARNAGE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Empruntant son patronyme à la super-vilaine de comics, la rappeuse nantaise nous invite dans un univers cinématographique à la fois inquiétant, angoissant, coloré et festif. A travers cette ambiguïté, elle traduit une folie, une diversité et un personnage mariant à merveille cagoule et talons hauts.InstagramYoutube

SOEURS CARNAGE Nantes 44000