Hybrid Race Asso Fit Centre Frederi Mistral Maillane

Dimanche 15 février 2026 de 8h30 à 12h. Centre Frederi Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-15 08:30:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

2026-02-15

Hybride Race

ASSO’FIT HYBRID RACE Prépare-toi à relever le défi Dimanche 15 février à Salle des fêtes de Maillane A partir de 8h30 toute la journée Asso’fit organise sa course en duo, ouverte à tous participants et spectateurs l’occasion parfaite de venir (re)découvrir cette discipline 30 binômes maximum - Double Femme - Double Homme - Mixte 40€ personne participation à la course 1 repas inclus Food truck & buvette sur place pour profiter de l’évènement dans une ambiance conviviale Places limitées, ne tarde pas à t’inscrire ! .

Centre Frederi Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

