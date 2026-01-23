Hybrid Race Asso Fit Centre Frederi Mistral Maillane

Dimanche 15 février 2026 de 8h30 à 12h. Centre Frederi Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

ASSO’FIT HYBRID RACE   Prépare-toi à relever le défi   Dimanche 15 février à Salle des fêtes de Maillane   A partir de 8h30 toute la journée  Asso’fit organise sa course en duo, ouverte à tous   participants et spectateurs  l’occasion parfaite de venir (re)découvrir cette discipline   30 binômes maximum - Double Femme - Double Homme - Mixte   40€ personne  participation à la course  1 repas inclus   Food truck & buvette sur place pour profiter de l’évènement dans une ambiance conviviale   Places limitées, ne tarde pas à t’inscrire !   .

Centre Frederi Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

