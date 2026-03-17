Hybrid Race des Vignes Rue Édouard Joly Beaune
Hybrid Race des Vignes Rue Édouard Joly Beaune samedi 11 avril 2026.
Hybrid Race des Vignes
Rue Édouard Joly Forum des Sports Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Hybrid Race des vignes est un événement HYROX à réaliser en solo ou en duo qui aura lieu les 11 & 12 Avril 2026 au Forum des Sports de Beaune. .
Rue Édouard Joly Forum des Sports Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hybrid Race des Vignes
L’événement Hybrid Race des Vignes Beaune a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1