Hybrid Race des Vignes Rue Édouard Joly Beaune

Hybrid Race des Vignes

Rue Édouard Joly Forum des Sports Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Hybrid Race des vignes est un événement HYROX à réaliser en solo ou en duo qui aura lieu les 11 & 12 Avril 2026 au Forum des Sports de Beaune. .

Rue Édouard Joly Forum des Sports Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hybrid Race des Vignes

L’événement Hybrid Race des Vignes Beaune a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1