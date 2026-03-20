Hybrid Water Race Piscine de Biscarrosse Biscarrosse

Hybrid Water Race

Piscine de Biscarrosse 48 Rue des Muletiers Biscarrosse Landes

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un format inédit mêlant natation et exercices dans un challenge dynamique et accessible à tous. Le principe enchaîner des longueurs de bassin avec des stations comme burpees, squats ou fentes, à faire en solo ou en duo.

La course dure entre 40 et 50 minutes, combinant endurance, gestion, fun et mental. Chaque participant recevra un pack athlète, et les meilleurs seront récompensés par des lots des commerçants de Biscarrosse.

Organisée par CrossFit Grands Lacs, nouvelle salle de CrossFit et d’Hyrox .

Piscine de Biscarrosse 48 Rue des Muletiers Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 77 42 contact@crossfitgrandslacs.fr

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English :

L’événement Hybrid Water Race Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs