Hydrogéologue késako ? Saint-Pierre-de-Coutances
Hydrogéologue késako ? Saint-Pierre-de-Coutances vendredi 24 avril 2026.
Hydrogéologue késako ?
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Grâce à Géraldine, hydrogéologue, et à ses maquettes interactives, tu comprendras comment s’écoule l’eau sous tes pieds. Une vraie découverte !
Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hydrogéologue késako ?
L’événement Hydrogéologue késako ? Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-03-18 par Partenaires extérieurs