Hydrogéologue késako ?

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Grâce à Géraldine, hydrogéologue, et à ses maquettes interactives, tu comprendras comment s’écoule l’eau sous tes pieds. Une vraie découverte !

Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Hydrogéologue késako ?

L’événement Hydrogéologue késako ? Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-03-18 par Partenaires extérieurs