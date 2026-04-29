Hydrox (duo) Rue Colonel Beltrame Commercy

Commercy

Hydrox (duo)

Rue Colonel Beltrame Aquamosa Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Tout public

12 .

Rue Colonel Beltrame Aquamosa Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 9 71 00 77 03 aquamosa@vert-marine.com

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English :

L’événement Hydrox (duo) Commercy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS