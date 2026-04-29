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Hydrox (duo) Rue Colonel Beltrame Commercy

Hydrox (duo) Rue Colonel Beltrame Commercy vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Rue Colonel Beltrame

Adresse : Aquamosa

Ville : 55200 Commercy

Département : Meuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Commercy

Hydrox (duo)

Rue Colonel Beltrame Aquamosa Commercy Meuse

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Tout public
12  .

Rue Colonel Beltrame Aquamosa Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 9 71 00 77 03  aquamosa@vert-marine.com

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English :

L’événement Hydrox (duo) Commercy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS