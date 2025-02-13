Hyères au fil du temps (visite guidée) Centre-ville Hyères

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Jeudi 2025-02-13 09:30:00

fin : 2025-09-05 11:30:00

2025-02-13 2025-02-20 2025-02-27 2025-03-05 2025-04-10 2025-04-12 2025-04-17 2025-04-19 2025-04-26 2025-05-03 2025-05-23 2025-05-30 2025-06-06 2025-06-13 2025-06-20 2025-07-09 2025-07-11 2025-07-17 2025-07-19 2025-07-24

Notre guide conférencière, vous convie à parcourir 2400 ans d’histoire, à marcher sur les traces de celles et ceux qui ont façonnés la ville d’Hyères.

English : Guided tour Hyères, back in time

Our tour guide, invites you to travel through 2400 years of history, to walk in the footsteps of those who have shaped the town of Hyères.

German : Hyères au fil du temps

Unsere Fremdenführerin lädt Sie ein, 2400 Jahre Geschichte zu durchlaufen und auf den Spuren derer zu wandeln, die die Stadt Hyères geprägt haben.

Italiano : Hyères au fil du temps

La nostra guida vi invita a viaggiare attraverso 2400 anni di storia, a camminare sulle orme di coloro che hanno plasmato la città di Hyères.

Espanol : Hyères au fil du temps

Nuestro guía le invita a viajar a través de 2.400 años de historia, a caminar sobre las huellas de quienes han dado forma a la ciudad de Hyères.

