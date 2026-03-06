Hyeronimus Rencontre d’ailleurs Coutances

Hyeronimus Rencontre d’ailleurs

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Mon but est d’inventer un autre monde. J’ai commencé, à la fin des années 90, par mettre en scène les créatures des contes et légendes dans le monde réel. Puis j’ai imaginé, au cours du temps, mes propres mythes, sur une planète d’abord pas très différente de la nôtre. Mais cela ne suffisait pas, n’était pas assez étrange.

En 2011, j’ai abandonné les personnages à visage humain, pour un art qui ne soit pas anthropocentré. Parler de l’humanité, c’est très bien mais il y aussi autre chose. Je veux provoquer la sensation de mystère et d’être ailleurs. Ce monde est aussi un autre univers avec ses lois physiques et ses divinités. Ce monde a vu naître sa faune, sa flore, ses paysages, ses villes et ses peuples. J’aime suggérer du sens sans le révéler, d’où les écritures, les rites ou les signes.

Si ce n’est pas un monde parfait, j’ai voulu imaginer ses habitants qui ne se conçoivent pas hors de la nature, qui font passer le progrès social avant progrès technologique et qui sont parvenus au dialogue des cultures.

J’ai articulé cette exposition autour de deux séries de dessins. Pour la liberté d’aider c’est la rencontre avec l’autre. Face à la tendance au repli et à la peur, je propose l’alternative, l’accueil du réfugié comme acte de bonté essentiel. Je mets aussi en avant que rencontrer l’autre, vivre ensemble, n’est pas un risque comme on voudrait nous le faire croire, mais l’opportunité d’une découverte et d’un enrichissement mutuel.

Lux Feminæ c’est une série qui s’est faite au fil des ans et connaîtra des développements futurs. Le titre lumière de la femme reprend celui d’un disque de Montserrat Figueras. C’est l’illustration de textes de femmes ayant parlé des femmes, dans un cadre fictionnel ou poétique. Je parle de féminisme à travers Charlotte Perkins Gillman et Monique Wittig, le lesbianisme avec Sappho et Renée Vivien et l’intersectionnalité avec Nina Simone.

Biographie

Leonora Antolino, nom d’artiste Hyeronimus.

Diplômée National d’Arts et Techniques à l’Ecole Régionale des Beaux Arts de Caen.

Expositions collectives de 2003 à 2006, diverses expositions à Carolles, Saint Aubin des

Préaux, Lolif, la Chapelle Urée.

2011 salon “ révélation ” à Saint-Georges-sur-Layon.

2012-2014-2016 biennale de Tinchebray.

2014 prix de la table ronde française de Flers à la biennale de Tinchebray.

2014 exposition Arkan 6+1 à Caen.

2014 exposition à galerie Artedomus à Vincennes.

2015-2016-2018 exposition “Pont-sur-l’Art” à Pont-Farcy et Vire.

2015 Prix des techniques diverses au salon Pont sur l’Art à Pont-Farcy.

2018 Prix de la Ville de Vire au salon Pont-sur-l’Art .

2016 Saint Léon’Art à Vains-Saint-Léonard.

2018 invitée d’honneur au Salon du Pastel de Carpiquet.

Expositions en solo.

2003 à 2011, exposition chaque année en solo au Château de Ducey et à la Galerie Art’Tannis à Pontorson.

2011 rétrospective au Château de Ducey, organisée par Didier Benesteau.

2013 exposition à la Cours des Boecklin à Bischheim.

2015 exposition au Château du Logis à Brecey, organisée par Didier Benesteau.

2018 et 2022 Exposition à l’Écrin de la Baie à Vains-Saint-Léonard.

2019 Exposition dans l’Espace Nominoë à Dol de Bretagne organisée par Didier Benesteau

2024 Exposition au Château de Régneville.

2025 Exposition au CDAR à Tournay-sur-Odon avec ateliers d’arts plastiques enfants et adultes

Divers.

2018 Auto-édition du livre heures capricieuses avec des textes de Damorax.

2022 Auto-édition du livre les noces oniriques . .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie

English : Hyeronimus Rencontre d’ailleurs

