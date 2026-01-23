Hygge et Champagne Saint-Mards-en-Othe

Hygge et Champagne

29 Rue du Professeur d’Herelle Saint-Mards-en-Othe Aube

Début : 2026-03-27 17:30:00

fin : 2026-03-29 11:00:00

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars SAINT-MARDS-EN-OTHE Hygge et Champagne.

Hygge & Champagne est une retraite bien-être hors ligne de trois jours, pensée comme une parenthèse douce et ressourçante au cœur de la Champagne. Inspirée de l’art de vivre scandinave, elle invite à ralentir, à se reconnecter à soi et à savourer l’instant dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

La retraite se déroule du 27 au 29 mars 2026 à l’Ostara Ecolodge, un écolodge de luxe niché en pleine nature, facilement accessible depuis Paris, Troyes et Reims. Le lieu est privatisé afin de favoriser le calme, l’intimité et le lâcher-prise.

Ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent faire une pause sans contrainte, cette expérience se distingue par l’absence de programme rigide chaque activité est proposée librement, dans le respect du rythme et des besoins de chacun.

Au fil du week-end, les participants découvrent des pratiques de bien-être (yoga, méditation, rituel nordique), des temps de créativité et de partage, ainsi que des moments gourmands mettant à l’honneur la convivialité champenoise repas traiteur, pauses fika, dégustation de champagne et randonnée dans les vignes.

Le séjour comprend deux nuits d’hébergement, la pension complète et l’ensemble des activités proposées, à partir de 299 € par personne (hors transport).

Voir PDF pour plus d’informations.

Contact +33 (0)6 46 29 28 20 euginella@hotmail.com .

