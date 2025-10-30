Hyl Écuries de Baroja Anglet

Hyl Écuries de Baroja Anglet jeudi 30 octobre 2025.

Hyl

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Hyl se définit entre la chanson et un rap pop, électro coloré. Des mots pour dessiner des mélodies dans la lignée d’Orelsan, Gaël Faye, ou l’énergie communicative de Thérapie TAXI, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience. Il aime écrire l’adulescence, comme un enfant bloqué dans un trop grand corps pour lui. Sa cour de récré, c’était déjà la scène il y a 15 ans. Hard rock, funk, jazz/groove, plusieurs groupes avant de se rebaptiser seul avec trois lettres, en s’entourant d’un dessinateur (NopantsMan), d’un compositeur (Hoodie Boy) et d’un musicien (Florent). Un parcours aux couleurs éclectiques qui laisse des traces dans sa musique avec l’envie de la penser comme un dessin. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

