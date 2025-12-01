HYMN – Jacques VIDAL Quintette Le Son de la Terre PARIS 05

HYMN – Jacques VIDAL Quintette Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 14 décembre 2025.

Dix ans de sont écoulés entre HYMN et le précédent album de compositions personnelles. Entre temps, Jacques avait enregistré plusieurs CD de la musique de Mingus.

« Jacques Vidal a eu raison d’attendre que l’envie soit la plus forte: son retour à la composition est éblouissant. » (Louis-Julien NICOLAOU pour Télérama).

Pierrick PEDRON saxophone alto

Daniel ZIMMERMANN trombone

Richard TUREGANO piano

Jacques Vidal contrebasse

Philippe SOIRAT batterie

Jacques Vidal revient au Son de la Terre pour peaufiner la préparation de son prochain album. Il y aura des morceaux du précédent – HYMN – et de nouvelles compositions.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05