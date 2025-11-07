Hymne à la nature Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Hymne à la nature

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

On ne se lasse pas d’entendre le violon d’Isabelle Faust, qui plus est dans le merveilleux concerto de Beethoven. De quoi recharger les batteries avant l’aventure sidérante que constitue la version originale de la Cinquième Symphonie de Sibelius.

.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

We never tire of hearing Isabelle Faust?s violin, especially in Beethoven?s marvellous concerto. Just the thing to recharge your batteries before the breathtaking adventure of the original version of Sibelius?s Fifth Symphony.

German :

Man kann nicht genug davon bekommen, Isabelle Fausts Violine zu hören, noch dazu in Beethovens wunderbarem Konzert. Das ist eine gute Gelegenheit, die Batterien für das atemberaubende Abenteuer der Originalversion von Sibelius’ Fünfter Symphonie aufzuladen.

Italiano :

Non ci stancheremo mai di ascoltare il violino di Isabelle Faust, soprattutto nel meraviglioso concerto di Beethoven. È l’ideale per ricaricare le batterie prima dell’avventura mozzafiato che è la versione originale della Quinta Sinfonia di Sibelius.

Espanol :

Nunca nos cansamos de escuchar el violín de Isabelle Faust, especialmente en el maravilloso concierto de Beethoven. Justo lo necesario para recargar las pilas antes de la impresionante aventura que supone la versión original de la Quinta Sinfonía de Sibelius.

L’événement Hymne à la nature Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-11 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme