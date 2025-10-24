Hymne à la nuit Valmont
Hymne à la nuit Valmont vendredi 24 octobre 2025.
Hymne à la nuit
Abbaye de Valmont Valmont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Le Chœur Terres de Caux propose son spectacle « Hymne à la Nuit »
Direction Isabelle Panel
Piano et orgue Vincent Bénard
Œuvres de Gounod, Fauré, Saint-Saëns, Debussy, Mozart…
Libre participation .
Abbaye de Valmont Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 85 79 05
English : Hymne à la nuit
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Hymne à la nuit Valmont a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp