Hymne à la nuit Valmont

Hymne à la nuit

Abbaye de Valmont Valmont Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Le Chœur Terres de Caux propose son spectacle « Hymne à la Nuit »

Direction Isabelle Panel

Piano et orgue Vincent Bénard

Œuvres de Gounod, Fauré, Saint-Saëns, Debussy, Mozart…

Libre participation .

Abbaye de Valmont Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 85 79 05

