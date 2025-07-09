Hymnes à l’Amour Choeur de Résonnances LA BAZOGE La Bazoge

Hymnes à l’Amour Choeur de Résonnances LA BAZOGE

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Ce nouveau programme intitulé Hymnes à l’Amour est une odyssée chorale empreinte d’originalité, de romantisme et de poésie.

Un voyage à travers le temps et l’émotion, où un répertoire de dix-huit chansons transporte le spectateur des polyphonies de la Renaissance aux chansons populaires du XXe siècle, en passant par les mélodies françaises les plus célèbres du XIXe et du début du XXe siècle.

L’ensemble de ce répertoire varié est interprété a capella, mettant en lumière la richesse de la tradition chorale française. Le programme a été conçu pour être accessible à tous l’amour est un thème universel et intemporel, et une partie du programme est dédiée à des œuvres musicales bien connues du public. Ce spectacle convie le spectateur à plonger dans cette expérience unique, où la musique et l’amour se conjuguent pour façonner un moment de pure émotion… Une fresque chorale, du discours amoureux, dans un univers poétique pour faire battre tous les cœurs ! .

