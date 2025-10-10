HYPER 8 CLUB Carcassonne
HYPER 8 CLUB Carcassonne vendredi 10 octobre 2025.
HYPER 8 CLUB
37 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Début : 2025-10-10 22:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
par la compagnie virus prod.
Ciné-Concert poético-bricolé / 1h (Tout public à partir de 11 ans)
Ludovic Barbut & Éléonore Rochas.
La séance s’articule autour d’une projection de quatre vieux films SUPER 8 des années 60 du registre SF ou épouvante ( Macabre , Youngary , La fiancée de Frankenstein et Man made monster ). La bande son est donc réalisée en direct à base d’instruments imaginaires, de pédale de boucles, d’une guitare électrique et d’une voix, tantôt parlée, tantôt chantée, mélangeant français, anglais, bout de poèmes et autres influences diverses. Plongez dans un univers sombre et fantasmagorique où les mots répondent aux images. Un ciné-concert sauvage et poétique, une expérience auditive et visuelle.
37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
by virus prod.
Ciné-Concert poético-bricolé / 1h (All ages 11 and up)
Ludovic Barbut & Éléonore Rochas.
The session revolves around a screening of four old SUPER 8 films from the 60s in the SF or horror genre (« Macabre », « Youngary », « La fiancée de Frankenstein » and « Man made monster »). The soundtrack is created live using imaginary instruments, loop pedals, an electric guitar and a voice, sometimes spoken, sometimes sung, mixing French, English, poems and other influences. Immerse yourself in a dark, phantasmagorical universe where words meet images. A wild and poetic cine-concert, an auditory and visual experience.
German :
von der Firma virus prod.
Ciné-Concert poético-bricolé / 1h (Für alle ab 11 Jahren)
Ludovic Barbut & Éléonore Rochas.
Die Sitzung dreht sich um eine Vorführung von vier alten SUPER-8-Filmen aus den 60er Jahren aus dem Bereich SF oder Horror (« Macabre », « Youngary », « Frankensteins Braut » und » Man made monster »). Der Soundtrack wurde live aus imaginären Instrumenten, einem Loop-Pedal, einer E-Gitarre und einer teils gesprochenen, teils gesungenen Stimme zusammengestellt, die Französisch, Englisch, Gedichte und andere Einflüsse miteinander verbindet. Tauchen Sie ein in eine düstere und phantasmagorische Welt, in der die Worte auf die Bilder antworten. Ein wildes und poetisches Filmkonzert, eine auditive und visuelle Erfahrung.
Italiano :
dall’azienda prod. virus.
Ciné-Concert poético-bricolé / 1h (Tutti a partire dagli 11 anni)
Ludovic Barbut & Éléonore Rochas.
La proiezione si basa su quattro vecchi film SUPER 8 degli anni ’60 di genere SF o horror (« Macabre », « Youngary », « Bride of Frankenstein » e « Man made monster »). La colonna sonora è prodotta dal vivo utilizzando strumenti immaginari, pedali loop, una chitarra elettrica e una voce, a volte parlata, a volte cantata, mescolando francese, inglese, poesie e altre influenze. Tuffatevi in un universo oscuro e fantasmagorico dove le parole incontrano le immagini. Un cine-concerto selvaggio e poetico, un’esperienza uditiva e visiva.
Espanol :
por la empresa virus prod.
Ciné-Concert poético-bricolé / 1h (A partir de 11 años)
Ludovic Barbut y Éléonore Rochas.
La proyección se basa en cuatro antiguas películas SUPER 8 de los años 60 del género SF o de terror (« Macabro », « Youngary », « La novia de Frankenstein » y « El monstruo hecho hombre »). La banda sonora se produce en directo utilizando instrumentos imaginarios, pedales de bucle, una guitarra eléctrica y una voz, a veces hablada, a veces cantada, mezclando francés, inglés, poemas y otras influencias. Sumérjase en un universo oscuro y fantasmagórico donde las palabras se encuentran con las imágenes. Un cine-concierto salvaje y poético, una experiencia auditiva y visual.
L’événement HYPER 8 CLUB Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne