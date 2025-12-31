Hyper Week-end Festival 2026 Maison de la Radio et de la Musique Paris

Trois nouvelles journées et trois nouvelles nuits pour mettre en lumière la force de la création artistique de notre scène française. Avec cet enjeu imparable d’être au cœur de nos missions : patrimoine et matrimoine se conjuguent ainsi dans un même geste. La diversité musicale s’exprime en premier lieu sur l’émergence, la parité, la diversité et l’inclusivité… Avec en plus cette impérieuse nécessité d‘offrir à nos publics de nouvelles expériences de proximité et de vivre ensemble.

L’Hyper Weekend Festival 2026 promet de vous éblouir !

Après 4 éditions inoubliables, qui ont conquis près de

30 000 festivaliers et des millions d’auditeurs depuis 2022, l’exceptionnel festival de Radio France revient pour une nouvelle édition.

Du vendredi 23 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

payant

A partir de 20 euros

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris



