HYPERFRIP MARKET HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

Pour ce nouveau marché, Hyperpop réunit pendant trois jours les 9 fripes professionnelles les plus pointues de Toulouse, avec chacun ses spécialités.

Chaque pièce a fait l’objet d’une sélection, elles ont toutes été chinées patiemment et localement en Occitanie. 9 espaces où découvrir de véritables propositions de style. La dreamteam Chez Luce, Face B, Hyperpop, La Fringuale, Joy Margaret, Louise Vintage, Nomadam, Les Puces du chat, Rétrocolette, avec aux chaussures Platform 90s Madness + guests surprise

Chaque friperie reverse 10% de ses ventes à La Cloche, une association qui a pour but de renforcer la vie de quartier et lutter contre la grande exclusion auprès des personnes les plus précaires. Offrez des cadeaux engagés, soutenez les artistes et faites une bonne action en ce début d’année ! .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

For this new market, Hyperpop brings together 9 of Toulouse’s most specialized thrift shops, each with its own specialties.

