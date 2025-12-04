Hypermétrope & Sarah Kay Trio JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Hypermétrope est un trio à trois têtes colorées : celle de Martin, improvisateur et guitariste, Elise, vocaliste et poétesse et Jb improvisateur et saxophoniste.

Ensemble, ils brisent le 4ème mur pour créer un spectacle entièrement improvisé avec l’aide du public qui écrit le fil rouge du concert. Il suffit de regarder sur son fauteuil et de noter sur le papier qui s’y trouve un mot, une ambiance, un souvenir et de le placer dans le chapeau qui est au centre de la scène. Comme un chaudron dans lequel se mélangent plusieurs ingrédients, la magie se trouve dans le choix des mots et des différentes esthétiques comme la folk, la musique baroque et la Chanson.

Elise Vassallucci / voix

Martin Chenu Noury / guitare

Jean-Baptiste Rannou / saxophone, clarinette basse

Guests Sarah Kay, Louise Knobil & Vera Kampos

22h30

Jam session Jazz, animée par Sarah Kay Trio !

Sarah Kay / piano

Louise Knobil / contrebasse

Vera Kampos / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 15 à 19 euros.

Jam session : 5 euros.

Tout public.

