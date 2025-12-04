Hypermétrope & Sarah Kay Trio JASS CLUB PARIS Paris
Hypermétrope & Sarah Kay Trio JASS CLUB PARIS Paris jeudi 4 décembre 2025.
19h30 & 21h30
Hypermétrope est un trio à trois têtes colorées : celle de Martin, improvisateur et guitariste, Elise, vocaliste et poétesse et Jb improvisateur et saxophoniste.
Ensemble, ils brisent le 4ème mur pour créer un spectacle entièrement improvisé avec l’aide du public qui écrit le fil rouge du concert. Il suffit de regarder sur son fauteuil et de noter sur le papier qui s’y trouve un mot, une ambiance, un souvenir et de le placer dans le chapeau qui est au centre de la scène. Comme un chaudron dans lequel se mélangent plusieurs ingrédients, la magie se trouve dans le choix des mots et des différentes esthétiques comme la folk, la musique baroque et la Chanson.
Elise Vassallucci / voix
Martin Chenu Noury / guitare
Jean-Baptiste Rannou / saxophone, clarinette basse
Guests Sarah Kay, Louise Knobil & Vera Kampos
22h30
Jam session Jazz, animée par Sarah Kay Trio !
Sarah Kay / piano
Louise Knobil / contrebasse
Vera Kampos / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
Hypermétrope, c’est de la chanson improvisée en live à partir des mots du public !
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 15 à 19 euros.
Jam session : 5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-04T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-05T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-04T19:00:00+02:00_2025-12-04T02:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/