Hyperobjets, parcours d’art contemporain La Mettrie Labbé Pleurtuit 12 juillet 2025

Hyperobjets, parcours d’art contemporain La Mettrie Labbé Pleurtuit 12 – 20 juillet Entrée libre

Cette deuxième édition du parcours d’art contemporain, Hyperobjets, présente le travail de 11 artistes qui explorent notre rapport à la nature.

Cette deuxième édition du parcours d’art contemporain, Hyperobjets, présente le travail de 11 artistes qui explorent notre rapport à la nature.

Les œuvres sont exposées dans un jardin paysagé et nourricier de près de deux hectares.

A La Mettrie Labbé 35730 PLEURTUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-20T19:00:00.000+02:00

1



La Mettrie Labbé 1, La Mettrie Labbé Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine