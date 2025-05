Hypnagogia – Exposition de Sara Laville, Clara Gagnou et Romain Dommange – Ateliers de la Ville en Bois Nantes, 6 juin 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit

Hypnagogia est né de la volonté de trois artistes nantais – Sara Laville, Clara Gagnou et Romain Dommange – de mêler leurs univers singuliers dans une exposition commune, un voyage aux frontières du réel et de l’imaginaire. Hypnagogia serait comme un monde, niché dans un coin de tête, d’un cerveau vrombissant. Ici et là, des personnages aux teintes étranges se pavanent dans des paysages insaisissables. On croit y voir au loin une campagne modélisée, des montagnes crémeuses, des organismes floraux se développer doucement pour atteindre des sommets colorés. Nous marchons. Sommes-nous en train de rêver ? Quand allons-nous nous réveiller ? Le sommes-nous déjà ? En nous accroupissant, nous pouvons toucher ce sol velouté. Il nous chatouille le bout des doigts. Nous entendons des chants éthérés, des voix célestes qui tombent du ciel et nous guident dans de drôles chemins tracés, presque dessinés. On dirait des peintures, on dirait des sculptures. Pourtant, tout cela bouge et vit avec force. Cet endroit nous intrigue, il ne faut pas rebrousser chemin. Alors avançons.

Ateliers de la Ville en Bois Dervallières – Zola Nantes 44100