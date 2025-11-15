HYPNOSE AU CINEMA – CINEMA PATHE DOCKS – VAUBAN Le Havre

HYPNOSE AU CINEMA Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Venez vivre une expérience incroyable et drôle ! Spectacle interactif avec le public.Avec un respect constant des participants, Alex vous fera vivre des expériences et des aventures exceptionnelles : dormir en quelques secondes, partir pour des destinations et des émotions incroyables.Pour les spectateurs qui préfèrent rester dans la salle, ils seront bluffés de voir leurs amis sur scène.Le Saviez-vous ?Ce spectacle rencontre un vif succès en tournée des cinémas depuis 6 ans.

CINEMA PATHE DOCKS – VAUBAN CENTRE COMMERCIAL DOCKS VAUBAN 76600 Le Havre 76