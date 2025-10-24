Hypnose au cinéma Gien
Hypnose au cinéma Gien vendredi 24 octobre 2025.
Hypnose au cinéma
56 Place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Soirée hypnose au cinéma
Le vendredi 24 octobre à 20h30, le cinéma accueille une soirée consacrée à l’hypnose.
Ce nouveau spectacle sera animé par Olivier Reivilo, hypnotiseur. Le public pourra assister à différentes démonstrations ou y participer, selon les envies de chacun.
La réservation est possible en ligne via le site du cinéma. .
56 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@cinemagien.fr
English :
Hypnosis at the movies
German :
Hypnose-Abend im Kino
Italiano :
Ipnosi al cinema
Espanol :
Hipnosis en el cine
L’événement Hypnose au cinéma Gien a été mis à jour le 2025-10-13 par OT GIEN