Hypnose au cinéma Gien

Hypnose au cinéma Gien vendredi 24 octobre 2025.

Hypnose au cinéma

56 Place de la Victoire Gien Loiret

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Soirée hypnose au cinéma

Le vendredi 24 octobre à 20h30, le cinéma accueille une soirée consacrée à l’hypnose.

Ce nouveau spectacle sera animé par Olivier Reivilo, hypnotiseur. Le public pourra assister à différentes démonstrations ou y participer, selon les envies de chacun.

La réservation est possible en ligne via le site du cinéma. .

56 Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@cinemagien.fr

English :

Hypnosis at the movies

German :

Hypnose-Abend im Kino

Italiano :

Ipnosi al cinema

Espanol :

Hipnosis en el cine

