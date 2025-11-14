Hypnose au cinéma 4 Cinémas Theatre Vernon

Hypnose au cinéma

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Réservez votre vendredi 14 novembre 2025 et venez vivre une expérience en live incroyable un spectacle d’hypnose dans le confort d’une salle de cinéma !

Alex vous proposera de découvrir ou redécouvrir l’univers fascinant de l’hypnose avec son dernier spectacle. Il vous fera voyager dans votre imagination et vous fera vivre des expériences incroyables !

Et tout cela avec humour, respect et bienveillance.

Que vous ayez déjà vécu l’expérience, que vous soyez impatient d’explorer ce monde incroyable ou que vous soyez sceptiques, venez découvrir et participer à un spectacle fascinant et drôle.

Venez vivre une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

Sur réservation https://www.billetreduc.com/spectacle/alex-hypnotiseur-dans-hypnose-au-cinema-378733?fbclid=IwY2xjawNUS1xleHRuA2FlbQIxMAABHuGtOs_Q1EGikpxW08PSP1p82nHMHcWRHJfyQsCIOwhEJhMDFcBy6_4hhHzv_aem_C0UKw9b5IFRUxnobgkrVzQ .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Hypnose au cinéma

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hypnose au cinéma Vernon a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération