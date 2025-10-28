Hypn’Ose Théâtre des Copiaus Chagny

Hypn’Ose

Théâtre des Copiaus 5 Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Sur scène comme dans le public, OSEZ vivre une expérience extraordinaire !

Laissez-moi vous emmener dans mon univers où l’hypnose se mêle à la bienveillance et à l’émerveillement.

HYPN’OSE n’est pas seulement un spectacle, c’est une véritable aventure collective, où chacun choisit librement de participer.

Un moment unique, qui crée du lien, interroge et bouscule vos certitudes.

Une parenthèse hors du temps, où le rire, l’émotion et l’extraordinaire se rencontrent.

Ensemble, faisons de cette soirée un instant magique.

Prêts à rêver ?

Je vous attends.

Giorda .

Théâtre des Copiaus 5 Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr

English : Hypn’Ose

German : Hypn’Ose

Italiano :

Espanol :

L’événement Hypn’Ose Chagny a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)