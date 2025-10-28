Hypn’Ose Théâtre des Copiaus Chagny
Hypn’Ose Théâtre des Copiaus Chagny vendredi 24 avril 2026.
Hypn’Ose
Théâtre des Copiaus 5 Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Sur scène comme dans le public, OSEZ vivre une expérience extraordinaire !
Laissez-moi vous emmener dans mon univers où l’hypnose se mêle à la bienveillance et à l’émerveillement.
HYPN’OSE n’est pas seulement un spectacle, c’est une véritable aventure collective, où chacun choisit librement de participer.
Un moment unique, qui crée du lien, interroge et bouscule vos certitudes.
Une parenthèse hors du temps, où le rire, l’émotion et l’extraordinaire se rencontrent.
Ensemble, faisons de cette soirée un instant magique.
Prêts à rêver ?
Je vous attends.
Giorda .
Théâtre des Copiaus 5 Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr
