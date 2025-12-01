Hypnose Giorda Centre Culturel Aragon Oyonnax

Hypnose Giorda

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Hypn’ose Osez ! Le pouvoir des mots et de la suggestion sur l’esprit humain n’ont plus de secrets pour Giorda.

English :

Hypn’ose: Dare! The power of words and suggestion over the human mind holds no secrets for Giorda.

German :

Hypn’ose: Trauen Sie sich! Die Macht der Worte und der Suggestion auf den menschlichen Geist sind für Giorda kein Geheimnis mehr.

Italiano :

Hypn’ose: osare! Il potere delle parole e della suggestione sulla mente umana non ha segreti per Giorda.

Espanol :

Hypn’ose: ¡Atrévete! El poder de las palabras y la sugestión sobre la mente humana no tiene secretos para Giorda.

