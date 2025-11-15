Hypnose: Hervé Barbereau La Luna Negra Bayonne
Hypnose: Hervé Barbereau
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Début : 2025-11-15
Croyances, Mystères et Phénomènes Etranges le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau !
Dans le précédent spectacle, ‘’L’Hypnose A Travers Le Temps, Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus.
Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire…
recommandation + 12 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
