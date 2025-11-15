Hypnose: Hervé Barbereau La Luna Negra Bayonne

Hypnose: Hervé Barbereau

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Croyances, Mystères et Phénomènes Etranges le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau !

Dans le précédent spectacle, ‘’L’Hypnose A Travers Le Temps, Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus.

Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire…

recommandation + 12 ans .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

English : Hypnose: Hervé Barbereau

German : Hypnose: Hervé Barbereau

Italiano :

Espanol : Hypnose: Hervé Barbereau

L’événement Hypnose: Hervé Barbereau Bayonne a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Bayonne