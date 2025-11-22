Hypnose & Mentalisme Salle des Fêtes Puget-Théniers

Hypnose & Mentalisme

Salle des Fêtes 1 Boulevard François Boyer Puget-Théniers Alpes-Maritimes

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-22 20:30:00

En ouvrant les portes de votre subconscient, Michel Kaplan vous invite à explorer les facultés insoupçonnées qui sommeillent en chacun de nous.

Vos pensées peuvent-elles vraiment rester secrètes ?

Salle des Fêtes 1 Boulevard François Boyer Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 05 00 29

English :

By opening the doors to your subconscious, Michel Kaplan invites you to explore the unsuspected faculties that lie dormant in all of us.

Can your thoughts really be kept secret?

German :

Indem er die Türen zu Ihrem Unterbewusstsein öffnet, lädt Michel Kaplan Sie ein, die ungeahnten Fähigkeiten zu erforschen, die in jedem von uns schlummern.

Können Ihre Gedanken wirklich geheim bleiben?

Italiano :

Aprendo le porte del vostro subconscio, Michel Kaplan vi invita a esplorare le facoltà insospettate che giacciono latenti in ognuno di noi.

I vostri pensieri possono davvero essere tenuti segreti?

Espanol :

Al abrir las puertas de su subconsciente, Michel Kaplan le invita a explorar las insospechadas facultades que yacen dormidas en todos nosotros.

¿Pueden tus pensamientos mantenerse realmente en secreto?

